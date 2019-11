Napoli, Lady Insigne: "Non ho paura di vivere nella mia città"

L'INTERVENTO

"Non ho paura di vivere nella mia città, come ho letto incredibilmente sul web. Sono napoletana e fiera di esserlo. Vado sempre a trovare i miei genitori". A 'Napoli Magazine' la moglie di Lorenzo Insigne, Jenny Darone, interviene per smentire categoricamente la notizia secondo cui si sarebbe 'rifugiata' a casa dei suoi in questo periodo nero per il Napoli dentro e fuori dal campo, e per smontare qualcosa che non esiste: "Nessun caso".

Quanto accaduto ad Allan - con il tentativo di furto nella sua casa - e a Zielinski - danneggiata l'auto della moglie - non poteva non incidere sull'ambiente azzurro: ai risultati deludenti e alla protesta degli ultrà si è aggiunta ora anche la paura legata ad episodi che con il calcio giocato non c'entrano nulla. In questo clima pesante, comunque, si alza la voce di Lady Insigne: "Napoli è la mia città".

