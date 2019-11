Napoli ad alta tensione: danneggiata l'auto della moglie di Zielinski

DOPO ALLAN

Continua ad essere altissima la tensione a Napoli. Dopo il tentato furto in casa Allan, questa volta la disavventura è toccata a Piotr Zielinski, meglio alla moglie. Come riferisce 'Repubblica', domenica mattina, al ritorno da una passeggiata sulla spiaggia di Varcaturo con Mia, il labrador della coppia, Laura ha trovato la sua auto danneggiata. I ladri hanno rotto il vetro lato passeggero della sua Smart e hanno rubato lo stereo e il navigatore. Grande spavento per la donna, tranquillizzata subito dal marito, che poi ha recuperato l'auto.

La denuncia per il furto è stata presentata stamattina dalla moglie di Zielinski, proprietaria dell'auto, ai carabinieri della stazione di Varcaturo. Alla Smart è stato infranto il lunotto anteriore e, oltre lo stereo, sono stati portati via i documenti di circolazione. Zielinski raggiungerà la Nazionale polacca insieme a Milik per la doppia sfida di qualificazione a Euro 2020 contro Israele e Slovenia.