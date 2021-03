Napoli, la corsa alla Champions nei piedi di Mertens

IL CAMMINO

Gattuso ha un aprile da incubo e la sfida da recuperare con la Juve

Arrivare a quota 100 non è certo da tutti. Ma Dries Mertens con la sua innata capacità di essere sempre protagonista riesce sempre nel suo intento di essere al centro del mondo Napoli. La doppietta contro la Roma, all'Olimpico per giunta, dà la dimensione e il senso di quello che sta accadendo in casa azzurra. Una rincorsa alla Champions League che d'ora si trasformerà in una vera e propria battaglia. I protagonisti sono tanti e tutti agguerriti allo stesso modo.

Quindi Mertens c'è e dopo aver raggiunto anche Hamsik come gol in Serie A stende la sua mano magica in appena 7 minuti di gioco. Gattuso, d'ora in avanti, avrà un'arma in più per agguantare l'Europa che conta.

La classifica è questa. Con l'Inter issata in alto e il Milan a tallonare, ecco le pretendenti al terzo e quarto posto chiuse tutte in 6 punti: Juventus, Atalanta a 55, Napoli appunto a 53, Roma a 50 e Lazio a 49.

Il Napoli ha la gara da recuperare contro i bianconeri ed ha un aprile da trincea dal quale dovrà non uscire con le ossa rotte. Nell'ordine: il recupero appunto coi bianconeri, poi la Sampdoria, l'Inter e la Lazio.

Un girone dantesco, insomma, che potrebbe essere tuttavia il vero momento di svolta della stagione.

DE LAURENTIIS: "BRAVO GATTUSO, AVANTI COSI'"

"Bravo Gattuso. Brava tutta la squadra. Avanti cosi'! Forza Napoli Sempre". Ecco le parole su Twitter del presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo la vittoria ottenuta dagli azzurri in trasferta sul campo della Roma. Adl era in tribuna ieri, poi è andato via visto anche il gelo che c'era sugli spalti, ma in piena notte non ha resistito alla tentazione di fare i complimenti alla squadra che aveva incontrato negli spogliatoi prima dell'inizio della partita per dare il suo incoraggiamento e i suoi stimoli. Un segnale della felicità del presidente per il doppio successo nelle trasferte contro Milan e Roma che hanno riacceso l'inseguimento del Napoli a un posto in Champions League.