Conte: "Buongiorno e Politano recuperati. Baroni? L'anno scorso fu la mia bestia nera"

Il tecnico del Napoli ha parlato delle condizioni del gruppo al rientro dalla sosta e dei tanti impegni che attendono la squadra nelle prossime tre settimane
Riparte la Serie A dopo la sosta e il Napoli sfiderà in trasferta un Torino in cerca di riscatto. Conte recupera Buongiorno e Politano, tornati ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito i rispettivi infortuni. L'allenatore ha parlato anche dei tanti impegni che attendono il Napoli nelle prossime settimane, avvisando che "sarà necessario ruotare". Fiducia a Gilmour fino al rientro di Lobotka: "Lo ha già sostituito una volta in maniera egregia", ha detto Conte, che ha poi aggiunto su Noa Lang: "Deve lavorare e avere pazienza".
Quali sono le condizioni generali della squadra e degli infortunati?
La maggior parte dei giocatori ha giocato in Nazionale e bisogna essere bravi a gestirli riuscendo a preparare la partita di campionato. Buongiorno è tornato in gruppo da tre allenamenti ed è recuperato, anche Politano si allena insieme ai compagni. Rrahmani e Lobotka stanno procedendo con il recupero e sta andando bene. Sappiamo che arriva un periodo pieno di impegni e avrò bisogno di tutti.
Partita contro un avversario ostico, si affronta con le certezze più recenti o con un qualcosa del passato?
Il modulo è sempre quello, è un 4-3-3, può essere tipico con due esterni o atipico con un esterno e un centrocampista in più, a volte può cambiare la fase di costruzione o di non possesso. Abbiamo le nostre certezze e cerchiamo di proporle sempre. Con lo Sporting siamo partiti con i quattro centrocampisti ma l'abbiamo vinta con i due esterni, contro il Genoa è successo l'opposto. Dipende sempre dal tipo di partita e di avversario che si affronta. La squadra è strutturata per questo tipo di situazioni.
Quali insidie nasconde la sfida di Torino?
Qualsiasi squadra che ci affronta ha motivazioni altissime perché siamo campioni in carica. Domani ci aspetta un ambiente complicato, il Torino ha storia e tradizione, oltre che una grande squadra e un allenatore preparatissimo. L'anno scorso la Lazio di Baroni è stata la nostra bestia nera.
Molti più infortuni in Serie A, si nota questa tendenza?
Sarebbe bello fare una statistica a livello europeo per capire che tipo di proporzione c'è, più si gioca e più si rischiano gli infortuni. I nostri calciatori sono sempre impegnati e tendono a farsi male. Serve fare rose profonde e ampie, ormai sappiamo che durante la stagione dobbiamo far fronte a questo tipo di problematiche. Conviviamo con il rischio che i giocatori possano farsi male.
C'è qualcuno che è rimasto qui a Napoli che le ha fatto vedere qualcosa in più? Neres e Lang ad esempio?
Neres non deve dimostrarmi nulla, l'anno scorso è stato importante per lo scudetto. Noa si sta ambientando e sta cercando di capire cosa vogliamo da lui, è un ragazzo che lavora e si applica e sicuramente avrà le sue possibilità. Deve avere pazienza e voglia.
Sarà Gilmour a sostituire Lobotka
Ho totale fiducia in Gilmour, un anno fa ha sostituito Lobotka in maniera egregia e nella parte finale dello scorso campionato ha sempre risposto presente. Per caratteristiche è il sostituto naturale di Lobotka e non ho alcun dubbio su di lui, non vedo altri calciatori che possano ricoprire quel ruolo.
McTominay torna dalla nazionale con un gol realizzato, si aspetta uno scatto in più in termini di brillantezza?
McTominay ha cambiato status, è stato il miglior calciatore del campionato. L'anno scorso era un underdog, quest'anno ha tutte le attenzioni su di sé, sia io che gli addetti ai lavori lo vediamo in maniera diversa rispetto allo scorso anno. Non è una questione di adattamento, lui sa adattarsi e nella passata stagione lo ha dimostrato, è una questione di aspettative, che quest'anno sono inevitabilmente molto più alte.