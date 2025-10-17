Conte: "Buongiorno e Politano recuperati. Baroni? L'anno scorso fu la mia bestia nera"

La maggior parte dei giocatori ha giocato in Nazionale e bisogna essere bravi a gestirli riuscendo a preparare la partita di campionato. Buongiorno è tornato in gruppo da tre allenamenti ed è recuperato, anche Politano si allena insieme ai compagni. Rrahmani e Lobotka stanno procedendo con il recupero e sta andando bene. Sappiamo che arriva un periodo pieno di impegni e avrò bisogno di tutti.