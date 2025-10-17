Logo SportMediaset

Calcio
napoli
NAPOLI

Napoli, una maglia per Halloween: dedicato al culto delle anime pezzentelle

Il nuovo kit è dedicato al culto delle anime pezzentelle, tra i simboli più autentici dell’immaginario napoletano

17 Ott 2025 - 18:59
La SSC Napoli ed EA7 presentano il Kit Halloween 2025-2026, una nuova edizione che rinnova e approfondisce il percorso creativo avviato nel 2023 con la maglia dedicata al culto delle anime pezzentelle, tra i simboli più autentici dell’immaginario napoletano. Il nuovo kit rappresenta un’evoluzione concettuale di quel racconto, per esplorare ancora più a fondo il legame tra sport, spiritualità e cultura popolare.

Il design è dominato da uno scheletro centrale che simboleggia il rapporto eterno tra vivi e morti, richiamando la tradizione di adottare le anime anonime come gesto di pietà e memoria. Lo scheletro diventa così l’elemento di connessione tra il culto partenopeo dei defunti e l’immaginario contemporaneo di Halloween, festa ormai diffusa a livello globale e reinterpretata in chiave napoletana. Ai lati e sul fondo, un bosco crepuscolare popolato da pipistrelli in volo evoca un’atmosfera gotica che si fonde con l’anima mistica della città.

La maglia vuole essere un omaggio alla pietas popolare e alla forza invisibile delle tradizioni che resistono al tempo, un incontro tra passato e presente, tra identità e mistero. La maglia gara Halloween 2025 sarà prodotta in edizione speciale, con font dedicato per nomi e numerazioni e accompagnata da una gymsack che riprende la texture crepuscolare della maglia. Oltre alla versione standard, sarà disponibile anche il Kit Junior, pensato per i tifosi più piccoli.

napoli
halloween

