Napoli, una maglia per Halloween: dedicato al culto delle anime pezzentelle

La maglia vuole essere un omaggio alla pietas popolare e alla forza invisibile delle tradizioni che resistono al tempo, un incontro tra passato e presente, tra identità e mistero. La maglia gara Halloween 2025 sarà prodotta in edizione speciale, con font dedicato per nomi e numerazioni e accompagnata da una gymsack che riprende la texture crepuscolare della maglia. Oltre alla versione standard, sarà disponibile anche il Kit Junior, pensato per i tifosi più piccoli.