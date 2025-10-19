Il Napoli soffre senza Hojlund e McTominay, difficile il recupero anche in Champions

Che poi, anche da quel punto di vista ci sarebbe da discutere. Senza Lukaku, certe situazioni codificate dell'ideologia contiana vengono meno. Lucca avrebbe più o meno le stesse caratteristiche ma diventa difficile rinunciare a Hojlund. Conte ha voluto assecondare le caratteristiche del danese sfruttando la connessione naturale tra chi è abilissimo a lanciarsi nello spazio e chi ha qualità straordinarie nel servirlo (vedi per esempio De Bruyne). A Torino, insomma, le assenze hanno pesato eccome. Senza i due infortunati dell'ultima ora, Lukaku, Buongiorno e Politano (poi entrati a partita in corso) e Lobotka, il Napoli partiva già da una situazione complessa. Un 4-3-3 con Gilmour in regia e De Bruyne e Anguissa mezze ali, non è sicuramente una soluzione da buttare ma risulta anche difficile trovare automatismi e collegamenti, anche naturali, quando si cambiano posizioni e interpreti.