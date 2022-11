Napoli, Kvaratskhelia vittima dei ladri: rubata la sua auto

LA DISAVVENTURA

I malviventi si sono introdotti nella sua casa rubando le chiavi dell'auto del campione georgiano

Prima disavventura a Napoli per Khvicha Kvaratskhelia. Il campione di Spalletti, protagonista di un inizio di stagione scintillante in campo tra Serie A e Champions League, è stato vittima di un furto presso la propria abitazione in un parco a Cuma. I malviventi si sarebbero introdotti nella casa dell'attaccante georgiano sottraendogli le chiavi dell'auto, una Mini, allontanandosi a bordo della stessa. Scoperto il furto, il numero 77 del Napoli ha sporto denuncia.

Kvaratskhelia una volta denunciato il fatto - come ricostruito da La Repubblica - si è subito recato al centro sportivo di Castel Volturno per l'allenamento agli ordini di Spalletti in preparazione della delicata sfida di Serie A contro l'Atalanta.