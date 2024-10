Napoli, Kvaratskhelia da scudetto: ecco l'offerta per il rinnovo

Geniale nell'invenzione per il gol spaccapartita di Di Lorenzo contro il Bologna. Decisivo dal dischetto per il successo con l'Empoli. In totale fanno 4 reti e 2 assist: questo inizio di stagione di Kvaratskhelia ricorda l'avvio di quella dello scudetto, quando dopo 8 giornate di campionato il georgiano aveva segnato un gol in più. Kvara sta giocando però anche un'altra partita, quella del rinnovo contrattuale: il Napoli offre 6 milioni più bonus compresi, facilmente raggiungibili. Praticamente 4 volte tanto quanto percepisce ancora il georgiano, frutto del primo contratto firmato quando venne acquistato.