Napoli, Koulibaly suona la carica: “Lottare subito per nuove vittorie”

La Supercoppa e la delusione da mettere subito alle spalle, la consapevolezza di poter restare in corsa per la Champions per una squadra quadrata e compatta, ma che nella serata con la Juventus non ha avuto però lampi. È questo quello da cui riparte Rino Gattuso, che ha ingoiato la sua prima delusione dopo aver vinto in azzurro il suo primo trofeo, la Coppa Italia della scorsa estate. Il giorno dopo la notte di Reggio Emilia restano le lacrime di Lorenzo Insigne, che ha pianto per aver fallito il rigore dell'1-1, ma anche la voglia di Kalidou Koulibaly. che mette subito nel mirino il Verona: "Il giorno dopo senti ancora di più il peso di una sconfitta: ma dura poco. È più forte la voglia di ricominciare subito a lottare per nuove vittorie", ha scritto il senegalese sui social.