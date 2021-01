Napoli, è il giorno di Milik al Marsiglia: visite e firma

COLPO IN USCITA

Tutto pronto per il trasferimento di Arkadiusz Milik al Marsiglia. Il giocatore oggi è infatti atteso in Francia per effettuare le visite mediche di rito e firmare un contratto di quattro anni e mezzo. Cifre alla mano, dopo aver rinnovato con gli azzurri fino al 2022 per rendere possibile l'affare, l'attaccante polacco va al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto al primo punto conquistato in classifica. Nelle casse del Napoli, che si è assicurato anche il 20% su un'eventuale rivendita del calciatore, andranno 8 milioni di euro più 4 di bonus.

Dopo il lungo braccio di ferro con De Laurentiis, dunque, si sta per chiude l'avventura di Milik al Napoli. Un'avventura segnata da 48 gol in 122 presenze, da due gravi infortuni al ginocchio e da diversi mesi lontano dal campo dopo la decisione di non rinnovare col club azzurro. Episodi che hanno condizionato l'esperienza del polacco in Serie A, spingendolo poi ad accettare la corte del Marsiglia per cercare di conquistarsi un posto all'Europeo.