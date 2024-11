Napoli: Conte resta in vetta e può sorridere, ma per sognare occorre osare di più

A brillare, ancora una volta, è stata la coppia difensiva Buongiorno-Rrahmani (quest'ultimo premiato anche come migliore in campo), che ha praticamente annullato Lautaro e Thuram. In generale tutta la squadra ha fatto bene sul piano del sacrificio e della voglia di aiutare il compagno, sapendo soffrire quando ve ne era bisogno. La sensazione è però che le sia mancato un po' di coraggio, un po' di quella voglia di osare e di quella faccia tosta che chi ambisce ai traguardi più alti deve saper tirar fuori, specialmente negli scontri diretti. I cambi sono stati tardivi, quasi a non voler rischiare troppo, e nonostante questo ci è mancato poco che non fossero proprio i due subentrati (Ngonge e Simeone) a confezionare il gol vittoria.