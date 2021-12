Napoli, Insigne positivo al Covid e in isolamento domiciliare

Il Napoli non avrà Lorenzo Insigne per il match contro lo Spezia poiché positivo al Covid-19. Il capitano azzurro non aveva preso parte all'allenamento odierno a causa di leggeri sintomi influenzali per poi sottoporsi ad un tampone rapido che aveva dato esito dubbio, motivo per il quale aveva fatto anche quello molecolare, che ha dato esito positivo. Spalletti perde un'arma offensiva, anche se dopo il problema al polpaccio che gli aveva fatto saltare la sfida contro il Milan, Insigne probabilmente sarebbe partito dalla panchina contro lo Spezia.