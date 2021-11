Napoli, infortunio per Insigne: niente Spartak Mosca

Luciano Spalletti perde Lorenzo Insigne per la decisiva trasferta di Europa League contro lo Spartak Mosca. Il capitano dei partenopei, infatti, ha svolto terapie e lavoro differenziato in palestra nell'allenamento della vigilia e non volerà in Russia insieme ai compagni a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro. Si tratta di una decisione precauzionale, che dovrebbe permettergli di essere regolarmente a disposizione per la sfida di campionato contro la Lazio.

Getty Images