Napoli, il sogno scudetto diventa sempre più concreto

NAPOLI

Il recupero di Osimhen e un Insigne in grande forma per riportare in città il tricolore, che manca da ben 32 anni

Un ultimo regalo per salutare la sua città e quei tifosi che l’hanno sempre sostenuto in questi 10 anni. Lorenzo Insigne prima di abbandonare definitivamente Napoli vorrebbe conquistare sul campo quello scudetto che manca dal 1990, prima che lui nascesse.

Il capitano azzurro, smaltita la delusione Nazionale, è tornato decisivo a Bergamo con il rigore trasformato (quinto di fila a segno) e l'assist per il raddoppio di Politano. Adesso però la testa va alla sfida di domenica contro la Fiorentina. Insigne non segna su azione nel "suo" stadio da quasi un anno (nel 5-1 all'Udinese dello scorso campionato) e in questa stagione i viola hanno già giocato un brutto scherzo al Maradona in Coppa Italia.

5-2 e Napoli eliminato, per questo Luciano Spalletti tiene alta l'attenzione e prepara già la sfida coi viola. Dopo la squalifica torneranno a disposizione Oshimen e Rrhamani, mentre sono sulla via del recupero Di Lorenzo, Meret, Petagna e Ounas. Contro la squadra di Italiano non ci sarà invece sicuramente Anguissa, fermato dal Giudice sportivo.

Dopo la vittoria contro l’Atalanta e il mezzo passo falso del Milan, in casa Napoli il sogno diventa sempre più concreto: mancano sette partite, sette finali per cercare di riportare in città quello scudetto che manca da ben 32 anni.

