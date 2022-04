Serie A, Giudice Sportivo: stop di un turno per 13 calciatori, De Sciglio fermato per insulti all'arbitro

SERIE A

Anche Morata e Lautaro saltano la prossima. Multa all'Atalanta per cori beceri nei confronti della tifoseria del Napoli, supplemento di indagine per l'insulto a Koulibaly

La Juventus dovrà fare a meno di De Sciglio e Morata per la partita di sabato sera contro il Cagliari (che recupera Pavoletti e Marin negativi al Covid). È quanto deciso dopo l’ultimo turno di Serie A dal Giudice Sportivo, che ha fermato per un turno il difensore bianconero (che pagherà anche un'ammenda di 5mila euro) per "avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara", così come Alberto Grassi del Cagliari, Federico Fazio della Salernitana e Sebastiano Luperto dell'Empoli, tutti espulsi nello scorso weekend.

Una giornata di squalifica, ma per somma di ammonizioni, anche per Federico Bonazzoli della Salernitana, Marten De Roon dell'Atalanta, Davide Frattesi del Sassuolo, Lautaro Martinez dell'Inter, Alvaro Morata della Juventus, Lorenzo Pellegrini della Roma, Roberto Pereyra dell'Udinese, Lucas Torreira della Fiorentina e Zambo Anguissa del Napoli. Vedi anche Serie A Juventus-Inter, Rocchi approva le scelte di Irrati su rigori e cartellini

Per quanto riguarda le società, multe per Napoli (12mila euro), Verona (5), Salernitana (5), Genoa (3) e Atalanta, i cui tifosi hanno "rivolto cori beceri nei confronti della tifoseria avversaria". Nessuna sanzione invece, per ora, per l'insulto razzista a Koulibaly arrivato dalla curva bergamasca, per cui il Giudice sportivo ha chiesto un supplemento di indagini: in riferimento a quanto avvenuto nel finale della partita tra Atalanta e Napoli, il Giudice Sportivo "con riserva di assumere le decisioni di competenza in relazione ai cori discriminatori di matrice razziale da parte di alcuni sostenitori della curva nord 'Pisani' in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi nei confronti dei calciatori Kalidou Koulibaly e Andre Franck Zambo Anguissa (Napoli), segnalati dai collaboratori della Procura Federale, dispone, a cura della medesima Procura, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la collaborazione dell'Atalanta per l'individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell'Ordine pubblico".

EMPOLI, DUE TURNI AD ACCARDI

Stop di due turni, tra i dirigenti, per Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, per avere "rivolto espressioni irriguardose e insultanti al Direttore di gara, al termine della gara". Gli azzurri sono usciti dal campo estremamente insoddisfatti della prova arbitrale dopo il match contro la Fiorentina, in particolare per la rete annullata, l'espulsione di Luperto e il triplice fischio finale anticipato di una decina di secondi.

