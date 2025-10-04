Napoli: col Genoa chance dal 1' per Olivera e Neres, intanto Lukaku brucia le tappe del recupero

L'occasione sembra essere ideale per operare qualche rotazione, far rifiatare alcuni degli stacanovisti di questo avvio di stagione e dare una chance a chi finora ne ha avute meno. Antonio Conte sta ragionando su due nomi in particolare: Mathias Olivera e David Neres. Secondo Il Mattino dovrebbero entrambi partire dal 1' contro il Grifone: l'uruguaiano farà tirare il fiato a Spinazzola ritrovando una maglia da titolare che in campionato manca dal match d'esordio contro il Sassuolo (appena 30' disputati nelle successive quattro partite); il brasiliano avrà invece la sua prima occasione in assoluto dall'inizio, visto che fin qui è sempre stato impiegato esclusivamente nei minuti finali. A sedersi in panchina, in questo caso, sarà Politano, che al contrario è sempre partito titolare e ha bisogno di riposo.