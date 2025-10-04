Logo SportMediaset
QUI NAPOLI

Napoli: col Genoa chance dal 1' per Olivera e Neres, intanto Lukaku brucia le tappe del recupero

Il belga potrebbe mettere nel mirino la Supercoppa, in programma a metà dicembre

04 Ott 2025 - 15:07

Battere il Genoa per mettere da parte il ko di San Siro col Milan e riprendere a correre anche in campionato, dopo la vittoria sullo Sporting in Champions. È questo l'obiettivo del Napoli, che domenica sera al "Maradona" ospiterà la squadra di Vieira, reduce dal pesante ko interno con la Lazio, ancora senza vittorie e ultima in classifica al pari di Pisa e Lecce.

L'occasione sembra essere ideale per operare qualche rotazione, far rifiatare alcuni degli stacanovisti di questo avvio di stagione e dare una chance a chi finora ne ha avute meno. Antonio Conte sta ragionando su due nomi in particolare: Mathias Olivera e David Neres. Secondo Il Mattino dovrebbero entrambi partire dal 1' contro il Grifone: l'uruguaiano farà tirare il fiato a Spinazzola ritrovando una maglia da titolare che in campionato manca dal match d'esordio contro il Sassuolo (appena 30' disputati nelle successive quattro partite); il brasiliano avrà invece la sua prima occasione in assoluto dall'inizio, visto che fin qui è sempre stato impiegato esclusivamente nei minuti finali. A sedersi in panchina, in questo caso, sarà Politano, che al contrario è sempre partito titolare e ha bisogno di riposo.

Un paio di cambi mirati, dunque, ma nessuna rivoluzione. In porta ci sarà regolarmente Meret, in difesa Di Lorenzo (che ha riposato in Europa), Beukema e Juan Jesus, a centrocampo Anguissa, Lobotka e De Bruyne. Ancora titolare anche McTominay, nonostante il momento di appannamento. L'attacco sarà affidato un'altra volta a Hojlund, con Lucca destinato nuovamente alla panchina.

A proposito di attacco, tra l'altro, notizie confortanti arrivano dal fronte Lukaku: sempre secondo Il Mattino il belga ha fatto sapere al club che il recupero, sempre sotto la supervisione dei fisioterapisti belgi che lo hanno in cura da fine agosto, sta proseguendo a gonfie vele e che i tempi potrebbero essere più rapidi del previsto. Inizialmente si era parlato di gennaio, ma il suo rientro in campo potrebbe anche essere anticipato a metà dicembre. Forse addirittura in tempo per la Supercoppa, in programma a Riad dal 18, quando i ragazzi di Conte sfideranno il Milan nella prima delle due semifinali.

napoli

