Napoli: Gattuso perde Manolas e Osimhen non è ancora pronto

NAPOLI

Brutte notizie dall'infermeria per Rino Gattuso. Il Napoli ha reso noto che Kostas Manolas, uscito nel primo tempo contro l'Udinese, ha riportato una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro, che lo terrà lontano fuori per almeno 2 settimane. Notizie poco incoraggianti anche dal fronte Victor Osimhen: il nigeriano è ancora positivo al Covid-19 e avverte dolore al braccio: in campo tra 20-30 giorni. Getty Images

Un bel problema per Gattuso, che domenica contro la Fiorentina dovrà fare a meno anche di Di Lorenzo squalificato e il duo Maksimovic-Rrahmani nelle ultime uscite ha evidenziato lacune evidenti. Koulibaly va verso il rientro e giocherà uno spezzone contro l'Empoli in Coppa Italia, ma per forza di cose non potrà essere al 100%. In attacco contro i viola tornerà a disposizione anche Mertens, mentre Osimhen, fuori da novembre, si spera che possa tornare a disposizione il 31 gennaio contro il Parma. Nella peggiore delle ipotesi, il rientro dell'ex bomber del Lille (che giovedì si sottoporrà a un nuovo tampone) potrebbe slittare a metà febbraio.