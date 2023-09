Napoli, Garcia già sotto esame dopo l'avvio flop: la Champions per ripartire

TUTTE LE GRANE DEL TECNICO

Dal nervosismo di Kvaratskhelia a Natan che chiede più spazio, dalla mancanza di gioco al paragone con Spalletti: il tecnico francese non convince ma è pronto a cambiare marcia col Braga

Il Napoli riparte dalla Champions League dopo il deludente pareggio in rimonta col Genoa. Un avvio di stagione fin qui sotto tono per gli uomini di Garcia che in campionato hanno raccolto solo 7 punti e mercoledì, col Braga in Portogallo, cercano il pronto riscatto per iniziare al meglio l'avventura europea. Al termine del match di Marassi non sono passate inosservate le dichiarazioni del tecnico ("Succede di far male prima della Champions") ed è stato quindi immediato il confronto con il suo predecessore, Luciano Spalletti che, prima degli impegni europei, aveva ottenuto 9 vittorie e un solo pareggio in 10 gare.

Ma non è solo questione di numeri: il Napoli è stato fin qui una brutta copia di quello ammirato nella passata stagione e serve una svolta anche sul piano del gioco. Critiche a Garcia sono arrivate, più o meno velatamente, anche dall'interno. Kvaratskhelia, rivelazione della passata stagione, appare sotto tono sotto gli schemi tattici del nuovo mister. Il georgiano, inoltre, è apparso molto nervoso al momento del cambio all'89' con Zerbin. "Ma che fai? Ma perché?", ha detto rivolgendosi al tecnico in panchina.

Un altro giocatore scontento sembra essere Natan: il difensore brasiliano, arrivato in estate per sostituire la "diga" Kim non ha ancora trovato spazio ma ha inviato, tramite Instagram, un messaggio chiaro in vista dei futuri impegni: "Ogni cosa ha il suo tempo, sii paziente. Dio sa cosa è meglio per te. Sostieni il processo e vivrai lo scopo. Resisti e non abbandonare la tua fede. Ne varrà la pena, fidati di me".

E proprio Natan, col Braga, potrebbe avere una chance dal primo minuto al posto di Juan Jesus. Garcia potrebbe rispolverare Olivera titolare, mentre in attacco dovrebbe trovare spazio il tridente titolare composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Ma occhio a Raspadori che è apparso in grande forma in questo avvio di stagione e potrebbe chiedere e ottenere maggiore spazio.

