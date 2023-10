Napoli: dimissioni Social Media Executive, la nostra rettifica

FINE DEL RAPPORTO

Alessio Fortino lascia il ruolo che ricopriva da più di due anni: nessun legame con la vicenda Osimhen

© ipp Alessio Fortino, il social media executive del Napoli, lascia la società di De Laurentiis dopo due anni e mezzo. Le dimissioni risalgono a qualche settimana fa e, contrariamente a quanto pubblicato, non sono legate alla vicenda Osimhen, essendo il suo settore di competenza lontano dall'attività editoriale. Ci scusiamo con il Napoli e con il diretto interessato.

Questa la comunicazione di Fortino: "Oggi, dopo 805 giorni, termina la mia avventura professionale con la SSC Napoli. Per molti questo lavoro sarebbe paragonabile ad un sogno, per me è stata la semplice realtà quotidiana: una realtà costruita sull'impegno ed alimentata dalla continua voglia di imparare e di mettersi in gioco. Non posso fare a meno di esprimere la mia profonda gratitudine a tutti i colleghi, collaboratori, partner e tifosi incontrati durante questo lungo percorso per aver reso questa esperienza così speciale. Lascio l'azienda con un bagaglio di ricordi straordinari e l'entusiasmo per le nuove avventure che mi attendono.

Grazie ancora per tutto e a presto!

Alessio"