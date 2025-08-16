Coppa Italia, Cremonese-Palermo: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Cremonese-Palermo, match valido per i 32esmi di finale di Coppa Italia in programma alle 21.15.
Cremonese (3-5-2): 1 Audero, 3 Pezzella, 6 Baschirotto, 7 Zerbin, 9 De Luca, 15 Bianchetti (C), 18 Collocolo, 24 Terracciano, 27 Vandeputte, 33 Grassi, 90 Bonazzoli. A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 8 Valoti, 11 Johnsen, 13 Afena-Gyan, 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 20 Vazquez, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 77 Okereke. Allenatore: Nicola.
Palermo (3-4-2-1): 22 Bardi, 3 Augello, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 18 Avena, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto. Allenatore: Inzaghi.
Commenti (0)