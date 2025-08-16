Inter-Olympiacos, le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Olympiacos, match amichevole in programma alle ore 20.30 a Bari.
Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhytarian, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. In panchina: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 20 Calhanoglu, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski, 94 P. Esposito. Allenatore: Cristian Chivu. Olympiacos (4-2-3-1): 88 Tzolakis; 20 Costinha, 6 Kalogeropoulos, 4 Biancone, 70 Onyemaechi; 14 Dani Garcia, 96 Mouzakitis; 27 Strefezza, 8 Diogo Nascimento 90 Cabella; 97 Yazici. In panchina: 31 Botis, 5 Pirola, 9 El Kaabi, 16 Scipioni, 67 Liatsikouras. Allenatore: José Luis Mendilibar.
