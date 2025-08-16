Logo SportMediaset
Coppa Italia, Cagliari-Virtus Entella: le formazioni ufficiali

16 Ago 2025 - 20:05

Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-Virtus Entella, match dei 32esimi di Coppa Italia in programma alle ore 20.45.
Cagliari (3-5-2): Caprile; Deiola, Mina, Obert; Zortea, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Luvumbo, Piccoli. In panchina: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Kılıçsoy, Gaetano, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Vinciguerra, Pintus, Zappa, Borrelli, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.
Virtus Entella: Del Frate, Tiritiello, Vilanova, Marconi, Fumagalli, Parodi, Franzoni, Di Mario, Dalla Vecchia, Benali, Mezzoni. In panchina: Colombi, Gariti, Palomba, Nichetti, Karić, Castelli, Debenedetti, Russo, Matteazzi, Ndrecka, Ghio, Boccadamo, Bottaro, Portanova. Allenatore: Andrea Chiappella.

22:26
Lazio, Mandas: "Pronti per inizio campionato, c'è unione"
22:12
Amichevoli: la Lazio batte l'Atromitos, decidono Noslin e Pedro
21:36
Inter-Olympiacos, Dimarco sostituito al 30': le condizioni dell'esterno
21:27
Addio a Pippo Baudo, aveva 89 anni
21:22
Far west Lazio-Atromitos, l'amichevole finisce in rissa: Castellanos espulso