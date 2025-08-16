Coppa Italia, Cagliari-Virtus Entella: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-Virtus Entella, match dei 32esimi di Coppa Italia in programma alle ore 20.45.
Cagliari (3-5-2): Caprile; Deiola, Mina, Obert; Zortea, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; Luvumbo, Piccoli. In panchina: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Kılıçsoy, Gaetano, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Vinciguerra, Pintus, Zappa, Borrelli, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.
Virtus Entella: Del Frate, Tiritiello, Vilanova, Marconi, Fumagalli, Parodi, Franzoni, Di Mario, Dalla Vecchia, Benali, Mezzoni. In panchina: Colombi, Gariti, Palomba, Nichetti, Karić, Castelli, Debenedetti, Russo, Matteazzi, Ndrecka, Ghio, Boccadamo, Bottaro, Portanova. Allenatore: Andrea Chiappella.
