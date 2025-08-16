Arbitri, Zappi: "Al via settore tecnico, servono più risorse"

"Persone serie, in italiano, significa persone affidabili, responsabili e che dimostrano serietà nelle loro azioni e comportamenti. Indica individui che prendono sul serio gli impegni, le responsabilità e che mantengono sempre una certa compostezza e professionalità". Così ha esordito il Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, intervenuto a Tivoli in occasione dell'apertura del raduno precampionato del Settore Tecnico. "Allora voi siete persone serie perchè state dando qualità al nostro servizio formativo per il raggiungimento di risultati tecnici eccellenti, mettendo sempre e comunque a disposizione la vostra passione ed il vostro tempo libero in un servizio di puro volontariato e pur percependo, tardi anche per procedure farraginose e senza responsabilità di una Segreteria AIA che vi lavora ogni giorno, i pochi spiccioli di rimborso spese che vi spettano", ha aggiunto. "Inutile nascondere che il problema della mancanza di risorse e dei tagli per la formazione di base e sezionale è un tema molto importante con implicazioni significative per la qualità dell'insegnamento e la crescita tecnico degli arbitri - ha sottolineato Zappi - È un tema che ovviamente ho ben presente, che ho già posto sui tavoli tecnici federali e che auspichiamo venga colto in tutta la sua importanza. Non investire adeguatamente nell'AIA di base vorrebbe dire tagliare il ramo dove si è seduti e minare alla radice l'albero dell'arbitraggio di qualità del futuro". L'AIA è una macchina molto complessa - spiega - occorrerà sicuramente anche razionalizzare costi e lo faremo insieme alla FIGC. Lo faremo perché tutta la spesa dell'attività associativa di decine di milioni di euro, è destinata anche a costi a volte esorbitanti ed improduttivi su cui vigilare attentamente insieme ad organi tecnici e Cra, ma questo dovrà avvenire senza deprimere le attività tecniche di base e sezionali, che necessitano di risorse certe e stabili. Ed è di questo che parliamo tutti i giorni con la FIGC, ove lo ribadiamo sempre questo con la consueta determinazione e dignità, nell'auspicio che una progressiva effettività dell'autonomia gestionale dell'AIA renda sempre più agevole questo percorso ed un obiettivo che dovrebbe essere comune".