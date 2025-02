Napoli, De Laurentiis scende in campo: incontri per stadio e centro sportivo

"Qui non serve comprare a tutti i costi un giocatore da 50 milioni. Qui manca un centro sportivo, non c’è un settore giovanile". Le parole di Antonio Conte hanno colto nel segno, tanto che Aurelio de Laurentiis si è messo subito all'opera per regalare al Napoli strutture degne di uno dei top club italiani. Di certo non è stato lo sfogo del tecnico azzurro ad attivare il suo presidente, ma non è comunque un caso che AdL abbia incontrato proprio nelle scorse ore, sia il sindaco Gaetano Manfredi, sia la proprietà del terreno su cui sorge il centro sportivo di Castel Volturno.