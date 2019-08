Napoli, De Laurentiis: "Quest'anno abbiamo più chances di vincere"

Aurelio De Laurentiis si mostra ottimista in vista di questa stagione. "Ogni anno proviamo a migliorare la squadra. in alcuni anni ci riusciamo, in altri meno. Credo che il Napoli quest'anno e il prossimo avrà più chances di poter vincere qualcosa di importante sia in Italia che e in Europa", le parole del patron azzurro nell'intervista a Espn della quale sono stati resi noti nuovi passaggi. Napoli aspetta due colpi

I tifosi si aspettano altri colpi sul mercato dopo gli acquisti di Manolas, Di Lorenzo ed Elmas: "Ogni anno ci vengono chiesti venti nuovi giocatori che è una cosa irreale perché non stiamo giocando a un videogame...". Come ha fatto intendere lo stesso Adl, Lozano sarebbe comunque vicino e inoltre continuerebbe il pressing su Icardi, viste anche le difficoltà di Milik (comunque difeso da Ancelotti) in fase realizzativa.