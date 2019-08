Icardi, ora che fai? Pressing Napoli e Roma, la Juve studia la strategia migliore

L'INTRIGO

Prima la fascia di capitano e ora la sua maglia numero 9, finita sulle spalle di Romelu Lukaku, pronto a diventare il nuovo idolo del tifosi dell'Inter. Non c'erano dubbi, ma ora è una certezza che più certezza non si può: Mauro Icardi in nerazzurro fa parte del passato. Ma, nonostante tutto, l'attaccante argentino non molla e continua a fare resistenza: se deve andarsene, la direzione è soltanto quella verso Torino, verso la Juve. Intanto però Roma e Napoli continuano il pressing sulla moglie-agente Wanda Nara.

La Roma ritiene Icardi l'attaccante ideale per il suo gioco. La prima offerta fatta all'Inter - Dzeko più trenta milioni cash - è stata rispedita al mittente. Ma se nell'operazione venisse inserito anche Kolarov, con Dzeko e 35 milioni, allora in casa nerazzurra potrebbero pensarci. Per Icardi sarebbe pronto un contratto da 5 milioni di euro l'anno. E intanto Juan Jesus chiama in giallorosso il suo ex compagno: "Ti aspetto", ha scritto il difensore brasiliano con tanto di cuoricini rispondendo a un post dell'argentino. Dall'altra parte c'è il Napoli, che, più della Roma, può giocare con Icardi la carta della partecipazione alla Champions League. Al di là delle smentite e delle altre piste seguite dalla dirigenza azzurra per l'attacco, Icardi piace eccome a De Laurentiis, i contatti da il ds Giuntoli e Wanda Nara ci sono stati e continuano e Ancelotti lo stima ("Il valore di Icardi non lo scopro io, è tra i migliori"). L'Inter vuole 75-80 milioni di euro per l'ex capitano, cifra che a Napoli considerano troppo alta. L’offerta azzurra di 7,5 milioni di ingaggio.

E in questo scenario la Juve resta defilata e... guardinga. Di certo c'è che in casa bianconera non vogliono tirare in mezzo Dybala. Nessuno scambio per avere Maurito alla corte di Sarri. E comunque c'è da sfoltire un reparto al momento affollatissimo, con appunto Dybala, Mandzukic e Higuain da 'sistemare'. Il nodo della questione resta comunque anche lo stesso Icardi. Alla fine si lascerà convincere?

