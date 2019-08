Napoli, Ancelotti: "Milik ha bisogno di tempo. Non parlo di James Rodriguez"

Carlo Ancelotti chiede conferme al suo Napoli nella gara di questa sera al Michigan Stadium di Ann Arbor alle 23.oo (ore italiane) contro il Barcellona, già affrontato lo scorso mercoledì. "Mi auguro che la squadra ripeta quanto fatto di buono a Miami. I ragazzi hanno dimostrato carattere, grande personalità e buone idee e non dobbiamo far altro che confermarlo in campo domani anche per incrementare la nostra fiducia", afferma il tecnico in conferenza come riferisce il sito del club azzurro. Sul banco degli imputati nella sconfitta con i blaugrana di tre giorni fa è finito Arek Milik, poco incisivo sottoporta: "E' un attaccante ed è normale che nell'arco della gara abbia tante occasioni da gol, l'importante è farsi trovare lì per poter fare del suo meglio. Ha una struttura fisica imponente e ha bisogno di tempo per entrare in condizione".