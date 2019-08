Napoli-Lozano, è fatta: lo fa capire anche De Laurentiis

IL COLPO

Hirving Lozano sarà quasi certamente un giocatore del Napoli. Dopo le indiscrezioni arrivate dal Messico , è Aurelio De Laurentiis a mandare altri messaggi, facendo capire chiaramente che l'accordo con il Psv e con l'esterno d'attacco è stato trovato. Il patron partenopeo aspetta soltanto i documenti dall'Olanda per chiudere ufficialmente la trattativa e regalare ad Ancelotti un rinforzo fondamentale. I nodi per Lozano-Napoli

"Stiamo seguendo Lozano dallo scorso gennaio - ha detto in un'intervista a Espn -, sappiamo esattamente che può essere un buon acquisto per il Napoli". L'emittente ha pubblicato in anteprima alcune dichiarazioni sui social nelle quali De Laurentiis è tornato a parlare anche di James Rodriguez, sogno mai nascosto dall'inizio dell'estate.

"Come Lozano, abbiamo seguiti anche James oppure altri, come il brasiliano Everton. Quello che mi piace di Lozano è il suo essere giovane in termini d’età, a differenza di James che tuttavia ha maggiore esperienza e ha giocato due volte con Ancelotti. E ciò è una garanzia. Noi dobbiamo considerare chi può aiutare maggiormente la squadra: io ho una mia idea, Giuntoli ne ha un’altra, Ancelotti un’altra ancora. Il giudizio è molto personale, non importa cosa possa dire io”.