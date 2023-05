Napoli, De Laurentiis: "Luis Enrique vuole la Premier, valutiamo una decina di tecnici per il 4-3-3"

© ansa

"Luis Enrique è un grande allenatore ma vuole andare in Premier League. Competiamo con campionati che sono più attraenti del nostro. Posso dirgli che in Inghilterra non si mangia bene come a Napoli e che aprendo la finestra la mattina vedrà la nebbia e non il Golfo. Ma più di questo...". Dopo aver annunciato pubblicamente l'addio di Luciano Spalletti, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis replica così alle voci su un interessamento per l'ex ct della Spagna. "Stiamo valutando allenatori per il 4-3-3, ho valutato una decina di profili, sceglierò il migliore per proseguire il ciclo", ha detto al TG Rai.