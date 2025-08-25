Comunicato Juve denuncia: "Insulti razzisti a McKennie"

La Juventus ha denunciato uno spiacevole episodio dopo la sfida allo Stadium vinta per 2-0 contro il Parma. "Weston McKennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista, da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara", spiega il club attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X. "La Juventus condanna con forza questo episodio e ogni manifestazione di razzismo - si continua a leggere sui social bianconeri - e garantirà la massima collaborazione agli organi di giustizia sportiva per individuare i responsabili".