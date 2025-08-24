Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bremer: "Ero in ansia, Napoli favorito per lo scudetto"

24 Ago 2025 - 23:29

"Ero nel posto giusto, al momento giusto". Così Gleison Bremer a Dazn dopo il salvataggio su Pellegrino a inizio ripresa del match tra Juve e Parma, successivamente vinto dai bianconeri col punteggio di 2-0. "Ero un po' in ansia prima della partita, poi ho preso fiducia anche grazie ai compagni. Scudetto? Il Napoli ha qualcosa in più di noi, ma con voglia e sacrificio possiamo lottare con loro" ha concluso il centrale brasiliano, tornato in campo a dieci mesi di distanza dall'infortunio. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:47
DICH SAELEMAEKERS POST MILAN-CREMONESE 23/8 DICH

Saelemaekers: “Persa lucidità e concentrazione in certi momenti"

03:10
Juventus-Parma 2-0: gli highlights

Juventus-Parma 2-0: gli highlights

02:11
Como-Lazio 2-0: gli highlights

Como-Lazio 2-0: gli highlights

01:22
Sassuolo-Napoli 0-2: gli highlights

Sassuolo-Napoli 0-2: gli highlights

01:22
Milan-Cremonese 1-2: gli highlights

Milan-Cremonese 1-2: gli highlights

01:12
Roma-Bologna 1-0: gli highlights

Roma-Bologna 1-0: gli highlights

02:43
Tudor: "Squadra unita e concentrata"

Tudor: "Squadra unita e concentrata"

02:04
Atalanta-Pisa 1-1: gli highlights

Atalanta-Pisa 1-1: gli highlights

00:33
Genoa-Lecce 0-0: gli highlights

Genoa-Lecce 0-0: gli highlights

02:04
Cagliari-Fiorentina 1-1: gli highlights

Cagliari-Fiorentina 1-1: gli highlights

01:09
Yildiz: "Con Tudor sono felice"

Yildiz: "Con Tudor sono felice"

01:03
Circati: "Ci è mancato il gol"

Circati: "Ci è mancato il gol"

01:23
Cuesta: "Troppo difficile per noi…"

Cuesta: "Troppo difficile per noi…"

00:58
MCH DIFESE DA INCUBO TOKYO-KYOTO 24/8 MCH

Difese da incubo in Giappone: che disastri in Kyoto-Tokyo

04:03
DICH BONAZZOLI POST MILAN-CREMONESE 23/8 DICH

Bonazzoli: “In questo stadio, in questa partita... Molto bello"

01:47
DICH SAELEMAEKERS POST MILAN-CREMONESE 23/8 DICH

Saelemaekers: “Persa lucidità e concentrazione in certi momenti"

I più visti di Calcio

Matteo Materazzi, la preoccupazione della moglie: "La malattia è velocissima, non se arriverà alle cure"

DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

DICH BONAZZOLI POST MILAN-CREMONESE 23/8 DICH

Bonazzoli: “In questo stadio, in questa partita... Molto bello"

DICH GASPERINI ROMA 22/8 DICH

Gasperini: "Pellegrini? Situazione non così chiara, che io ho ereditato"

DE ZERB1 PER SITO MCH

De Zerbi: "Mai vista una rissa del genere, è svenuto un calciatore"

DICH TUDOR PRE PARMA 23/8 DICH

Tudor: "Il mercato è ancora aperto, ma io sono contento della squadra che ho”

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:52
Cambiaso chiede scusa per l'espulsione: "Gesto che non mi appartiene, chiedo scusa"
23:31
Pisa, Gilardino: "Punto storico ottenuto con tanto sacrificio"
23:29
Bremer: "Ero in ansia, Napoli favorito per lo scudetto"
23:26
Atalanta, l'analisi di Juric dopo il Pisa: "Abbiamo giocato molto bene, su Scamacca... "
23:16
Juve, Yildiz: "Grande vittoria. David è molto forte, ci darà una grossa mano"