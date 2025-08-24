Bremer: "Ero in ansia, Napoli favorito per lo scudetto"

"Ero nel posto giusto, al momento giusto". Così Gleison Bremer a Dazn dopo il salvataggio su Pellegrino a inizio ripresa del match tra Juve e Parma, successivamente vinto dai bianconeri col punteggio di 2-0. "Ero un po' in ansia prima della partita, poi ho preso fiducia anche grazie ai compagni. Scudetto? Il Napoli ha qualcosa in più di noi, ma con voglia e sacrificio possiamo lottare con loro" ha concluso il centrale brasiliano, tornato in campo a dieci mesi di distanza dall'infortunio.