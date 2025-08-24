Cambiaso chiede scusa per l'espulsione: "Gesto che non mi appartiene, chiedo scusa"

Dopo l'espulsione rimediata contro il Parma per fallo di reazione, Andrea Cambiaso ha voluto chiedere scusa per l'episodio e l'ha fatto attraverso i propri canali social: "Non sono una persona violenta; nella mia vita non ho mai alzato le mani o fatto qualcosa di simile. Oggi ho commesso un errore e voglio chiedere scusa ai miei compagni, a tutto lo staff, alla società e ai tifosi. È stato un brutto gesto che non mi appartiene e di cui mi vergogno. Nella mia vita ho commesso errori e da ognuno ho sempre imparato molto: anche da questo imparerò, per diventare una persona migliore. Forza Juve, fino alla fine". L'esterno bianconero sarà multato, come annunciato da Tudor in conferenza stampa.