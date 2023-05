Napoli, De Laurentiis: "Spalletti è un uomo libero, mi ha detto che è il ciclo è finito"

DE LAURENTIIS E IL RETROSCENA SULLO SCUDETTO

Il presidente del Napoli ha anche parlato di come è nata la stagione che ha portato allo scudetto, a partire dalle cessioni pesanti dei vari Insigne, Mertens e Koulibaly: "Secondo me tanti giocatori avevano finito il loro ciclo qui da noi e in conferenza stampa mi chiesero cosa pensassi di fare: io risposi che pensavo di poter vincere il campionato, cosa che ha lasciato sgomenti tutti, Spalletti compreso perché non sapeva ancora chi avevamo acquistato. Gli allenatori si dividono tra chi vuole fare mercato e chi allena, noi gli abbiamo dato una materia prima straordinaria che lui ha fatto crescere".