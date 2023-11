Napoli, De Laurentiis contro Lotito: "Diritti tv assegnati per salvare la Lazio"

Presente al convegno "Le nuove prospettive sulla riforma dello sport", Aurelio De Laurentiis ha attaccato Claudio Lotito per l'assegnazione quinquennale dei diritti tv: "Il concetto è che pensare di poter fare ad arte per Lotito un’aggiudicazione dei diritti tv a cinque anni che a lui servono per stare in equilibrio di bilancio è una follia. Quando oggi tutto cambia di mese in mese". "No comment" la risposta ai cronisti che gli chiedeva di Garcia e del nuovo allenatore e una sola battuta su Napoli-Empoli: "Uno poi può essere come ieri appannato e perdere in modo improprio e improbabile con l'Empoli, però questa è anche la bellezza del calcio".