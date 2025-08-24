Il Napoli prova a stringere per Hojlund: con lo United ballano 10 milioni di euro

La necessità di un'altra punta di livello internazionale si è fatta più impellente dopo la prova opaca di Lorenzo Lucca contro il Sassuolo. L'ex Udinese, anche per via della stazza, è apparso appesantito dalla preparazione e poco brillante, non è mai andato al tiro e non si è mai messo in condizione di farsi trovare in profondità. Quando è uscito nel finale, Conte ha messo De Bruyne falso nove, con Lang e Neres ai suoi lati, una via estrema per trovare altre soluzioni come annunciato dal tecnico in conferenza stampa prima del match. Nelle prossime settimane sono tanti gli impegni che aspettano il Napoli e là davanti c'è bisogno di un rinforzo a tutti i costi.