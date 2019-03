Napoli, Davide Ancelotti: "Bravi a trovare il pareggio"

10/03/2019

A commentare il pari col Sassuolo è Davide Ancelotti , figlio e vice di Carlo Ancelotti che ha preferito restare in silenzio dopo la scomparsa di Alberto Bucci , presidente della Virtus Pallacanestro Bologna. "Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio - dice il vice del tecnico partenopeo -. Il Sassuolo a inizio secondo tempo è andato in vantaggio meritatamente ma poi siamo stati bravi a riacciuffare il pareggio".

Davide Ancelotti analizza così la gara: "E' stata una partita dispendiosa, su un campo storicamente difficile per il Napoli. Loro hanno giocato a viso aperto, mettendoci in difficoltà ma nel primo tempo potevamo segnare. Poi loro sono partiti meglio nella ripresa trovando il gol, ma noi siamo stati bravi a riacciuffare il pareggio. Il -18 dalla Juventus? Sono tanti punti, quindi dobbiamo lavorare per colmare questo gap ma il percorso che stiamo facendo è positivo. La squadra è molto più matura. Dobbiamo fare passi avanti". Giovedì ci sarà l'Europa League: "E' il nostro obiettivo ma come anche il campionato, in cui dobbiamo continuare a fare punti perché dietro ci sono squadre che stanno facendo bene. A Salisburgo dobbiamo stare molto attenti".