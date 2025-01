Napoli da battaglia, Conte suona la settima e viaggia a ritmo scudetto

Il Napoli continua a correre in vetta al campionato. E lo fa con una grande prova di forza contro la Juve. Dopo un primo tempo giocato un po' al trotto e con qualche difficoltà a trovare Lobotka in uscita, al Maradona alla banda di Conte basta una ripresa da battaglia per riprendere in mano la gara, mettere i bianconeri alle corde e incassare la settima vittoria di fila con personalità, carattere e determinazione. Atteggiamento che conferma non solo la qualità della rosa, ma anche la forza mentale e l'unione del gruppo azzurro.