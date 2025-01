Napoli, Conte: "Vittoria del gruppo, ricordiamoci dove eravamo l'anno scorso"

"Questo è un gruppo di ragazzi che crede nel lavoro tecnico, tattico e fisico - ha concluso -. Questa squadra è cresciuta in maniera esponenziale - ha aggiunto -. In sei mesi ci sono stati progressi evidenti e certo non si vince per grazia divina". "Gli altri sono sempre più belli, pettinati, più carini e profumati - ha proseguito -. Questo è un Napoli che gioca un calcio europeo e continueremo così". Infine qualche dichiarazione sul mercato. "Non è che basta far arrivare qualcuno... Tutti sono bravi a dire chi manca e anch’io potrei facilmente dire cosa ci serve - ha spiegato Conte -. Ma il mio ruolo di capo del gruppo mi impone di pensare a chi ho già in casa e di fare la differenza con loro". "Sapevamo benissimo che il mercato di gennaio sarebbe stato complicato - ha concluso -. Vediamo cosa accadrà, ma resto sereno, perché so di avere un gruppo di ragazzi pronti a combattere con me".