Serie A, Napoli-Juventus 2-1: Conte continua la corsa solitaria in vetta

- Il Napoli ha vinto sette gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2023 (otto in quel caso con Luciano Spalletti).

- Il Napoli ha ottenuto almeno 17 vittorie nelle prime 22 gare disputate in un singolo campionato di Serie A solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2017/18 (stagione terminata al secondo posto) ed il 2022/23 (vittoria dello Scudetto).

- Quello contro la Juventus è il 200° gol in carriera di Romelu Lukaku nei maggiori cinque campionati europei. Il belga ha preso parte ad almeno un gol (inclusi gli assist) in quattro presenze di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e giugno 2023 (sette gare consecutive in quel caso).

- Romelu Lukaku è diventato solo il secondo giocatore nella storia della Serie A a segnare contro la Juventus con le maglie di Inter, Roma e Napoli, dopo Amedeo Amadei.

- Nessun centrocampista ha segnato più gol di testa rispetto a Frank Anguissa (tre) nei cinque maggiori campionati europei in corso (tre anche per Harry Wilson e Jens Stage).

- Frank Anguissa ha preso parte ad almeno un gol in tre presenze di fila per la prima volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei (rete contro l’Hellas Verona e due assist contro l’Atalanta prima della marcatura odierna).

- Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei gare interne disputate contro la Juventus in Serie A; prima dei campani solo altre tre squadre avevano fatto registrare almeno sei vittorie casalinghe di fila contro i bianconeri nel torneo: la Roma (sei tra il 1937 e il 1941), Inter (otto tra il 1935 e il 1943) e Fiorentina (sei tra il 1960 e il 1964).

- Il Napoli ha vinto una gara in rimonta in Serie A contro la Juventus per la prima volta dall’11 settembre 2021, in casa anche in quel caso e sempre per 2-1.

- Prima sconfitta per la Juventus in questo campionato che in generale non perdeva una partita di Serie A dal 30 marzo 2024 contro la Lazio in trasferta (0-1); chiusa una striscia di 29 risultati utili consecutivi per i bianconeri nel torneo (10V, 19N).

- La Juventus ha raccolto 37 punti nelle 22 gare giocate in questo campionato; i bianconeri non raccoglievano meno punti dopo lo stesso numero di partite giocate in un torneo di Serie A dal 2010/11 (35 in quel caso con Luigi Delneri in panchina).

- La Juventus ha perso 17 punti da situazione di vantaggio in questa Serie A, mai così tanti allo stesso punto di un singolo torneo della competizione dal 2019/20 (21 in quel caso).

- Randal Kolo Muani, in rete nei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dallo scorso 1 settembre col PSG in Ligue 1 (v Lille), è il primo attaccante francese a segnare con la maglia della Juventus in Serie A da David Trezeguet, il 12 dicembre 2009 contro il Bari.

- Randal Kolo Muani è il primo calciatore della Juventus a trovare la rete in Serie A col suo primo tiro nella competizione da Samuel Mbangula contro il Como il 19 agosto scorso.

- Matteo Politano ha preso parte a reti per due gare di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2024 (gol contro Monza e Frosinone); in generale ha fornito tre assist contro la Juventus in massima serie e solo contro Hellas Verona e Roma (quattro contro entrambe) ne conta di più.