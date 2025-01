Napoli-Juve, le pagelle: Anguissa vola alto, Lukaku incide, Kolo Muani c'è, Koop assente

Lobotka 5,5 - nel primo tempo davanti la Juve è attenta in fase di non possesso e lavora proprio per non fargli arrivare palloni soffocando la manovra azzurra. Meno presente, preciso ed efficace del solito. Il gol di Kolo Muani arriva dopo un suo errore in uscita (dall'89' Gilmour - sv)