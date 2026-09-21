Lazio, la rettifica di Garruto: nessun legame con il Falconiere arrestato per droga

Non risulta inoltre alcun richiamo della S.S. Lazio nei confronti di Garruto: la circostanza riferita nel nostro articolo è priva di fondamento. Il messaggio pubblicato da Garruto — "Duas histórias diferentes, o mesmo problema: a desinformação" — aveva anzi proprio l'obiettivo di segnalare lo scambio di persona di cui era stato vittima il collega portoghese. Ci scusiamo con Giacomo Garruto e con i lettori per l'errore.