Lazio, la rettifica di Garruto: nessun legame con il Falconiere arrestato per droga

In relazione all'articolo pubblicato il 17 settembre 2026 su questo sito dal titolo "Lazio, non c’è pace per i falconieri: Lotito richiama Garruto per un post social" pubblichiamo la seguente rettifica ai sensi dell'art. 8 della legge 47/1948. Il post di solidarietà di Giacomo Garruto, falconiere della S.S. Lazio, era rivolto ad André Rodrigues, Treinador das Águias dello Sport Lisboa e Benfica, persona estranea a qualsiasi vicenda giudiziaria. La persona arrestata dalla Polícia Judiciária all'aeroporto Humberto Delgado di Lisbona con l'accusa di traffico di stupefacenti è un'altra: si tratta, secondo quanto riportato da The Portugal News il 15 settembre 2026, di un addestratore di aquile del Vitória Sport Clube.
Non risulta inoltre alcun richiamo della S.S. Lazio nei confronti di Garruto: la circostanza riferita nel nostro articolo è priva di fondamento. Il messaggio pubblicato da Garruto — "Duas histórias diferentes, o mesmo problema: a desinformação" — aveva anzi proprio l'obiettivo di segnalare lo scambio di persona di cui era stato vittima il collega portoghese. Ci scusiamo con Giacomo Garruto e con i lettori per l'errore.