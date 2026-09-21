Marchisio-Juve, la storia continua: Davide ha firmato il primo contratto da professionista

Particolarmente significativo è stato il messaggio dedicato dal "Principino" al figlio in occasione della firma: "Porti un cognome importante, un cognome che nel mondo della Juventus significa tanto e che porta con sé responsabilità e aspettative. Ma proprio per questo il tuo percorso è stato ancora meno scontato. Hai scelto di non essere semplicemente 'il figlio di', ma di provare a costruire il tuo nome, la tua strada e la tua storia. Oggi hai raggiunto il tuo primo obiettivo: spero con tutto il cuore che sia soltanto l'inizio di una lunga strada".