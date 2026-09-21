Infantino scrive alle Federazioni: "Riformiamo la governance della Fifa"

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha proposto "una consultazione" delle federazioni per riformare la governance dell'ente, in una lettera indirizzata alle 211 federazioni affiliate. "Proporrò che il Consiglio (della Fifa, ndr) organizzi una consultazione diretta, strutturata e a tempo determinato con le confederazioni, le associazioni affiliate e le parti interessate in merito alle modalità per rafforzare ulteriormente i processi decisionali della Fifa", ha scritto Gianni Infantino nella lettera, di cui l'Afp ha ottenuto copia. La proposta arriva in un momento in cui la sua presidenza è in piena crisi dopo la rivelazione del progetto - poi naufragato - di creare una società commerciale aperta a investitori privati.