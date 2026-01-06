Logo SportMediaset

Calcio

Pisa, Gilardino duro con Nzola: "Deve chiedersi cosa vuole fare della sua carriera"

06 Gen 2026 - 18:21

"Avremmo dovuto essere più bravi a sfruttare le occasioni create. È vero che stiamo subendo diversi gol dopo il 60’ e questo è un dato che deve farci riflettere ma non credo si tratti di un problema di atteggiamento o di concentrazione". Così il tecnico del Pisa Alberto Gilardino dopo la sconfitta interna contro il Como. Poi la stilettata a Nzola: "Ha dato il suo contributo in fase difensiva, ma non è stato concreto sotto porta. Da lui ci aspettiamo di più, deve interrogarsi su cosa vuole fare della sua carriera. Valuteremo anche la sua posizione, perché ho bisogno di giocatori totalmente coinvolti e pronti a mettersi in discussione al 110%. 

Ultimi video

01:12
CLIP MN OK MICELI MERCATO ALTRE 5/1 SRV

Amorim, effetto domino: Roma e Napoli sperano per Zirkzee e Mainoo

01:51
United, addio ad Amorim

United, addio ad Amorim

01:23
Oggi Pisa-Como

Oggi Pisa-Como

01:37
Gasp, obiettivo reazione

Gasp, obiettivo reazione

02:09
La rubrica parate

La rubrica delle parate: show di Falcone

02:47
Polemiche da Var

Polemiche da Var senza fine

01:34
Ultima chiamata per David

Ultima chiamata per David

01:32
Un Milan micidiale

Un Milan micidiale: quando segna subito...

01:34
Napoli oltre Neres

Napoli oltre Neres: le soluzioni di Conte

01:44
Juve, stasera il Sassuolo

Juve, stasera il Sassuolo

01:41
Domani Parma-Inter

Inter a Parma per la sesta vittoria di fila

03:07
Una poltrona per tre

Una poltrona per tre: Chivu, Allegri o Conte?

00:35
CLIP CESARI VAR MOVIOLA IN CAMPO 06/01 SRV

L'urlo di Cesari: "Il Var é la nuova moviola in campo"

02:48
SRV RULLO IL VAR DIVENTA MOVIOLA IN CAMPO? 5/1 (MUSICATO) SRV OK

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

03:10
SRV RULLO SCUDETTO UNA POLTRONA PER TRE 5/1 (MUSICATO)

Inter-Milan-Napoli: lo scudetto è una poltrona per 3

01:12
CLIP MN OK MICELI MERCATO ALTRE 5/1 SRV

Amorim, effetto domino: Roma e Napoli sperano per Zirkzee e Mainoo

DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

Rissa Mazzocchi-Marusic, Conte prova a far da paciere: volano due cartellini rossi

SRV RULLO IL VAR DIVENTA MOVIOLA IN CAMPO? 5/1 (MUSICATO) SRV OK

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

Fabio Pisacane (Cagliari), 1 milione di euro netti

Agguato al fratello di Pisacane: ferito a colpi di pistola ai Quartieri Spagnoli

SRV RULLO DAVID RIGORE INFINITO 5/1 (MUSICATO) SRV

David e il rigore della discordia: i tifosi tutti contro di lui

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:33
Cagliari, respinto ricorso al Tar: a Cremona solo con tessera tifoso
18:21
Pisa, Gilardino duro con Nzola: "Deve chiedersi cosa vuole fare della sua carriera"
18:02
A Genova una mostra per ricordare Gianluca Vialli
17:53
Como, Fabregas: "La classifica? Non la guardo mai, non è al momento nostro obiettivo"
17:10
Corte europea diritti umani: "Turchia riformi i suoi arbitrati"