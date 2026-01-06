Pisa, Gilardino duro con Nzola: "Deve chiedersi cosa vuole fare della sua carriera"

"Avremmo dovuto essere più bravi a sfruttare le occasioni create. È vero che stiamo subendo diversi gol dopo il 60’ e questo è un dato che deve farci riflettere ma non credo si tratti di un problema di atteggiamento o di concentrazione". Così il tecnico del Pisa Alberto Gilardino dopo la sconfitta interna contro il Como. Poi la stilettata a Nzola: "Ha dato il suo contributo in fase difensiva, ma non è stato concreto sotto porta. Da lui ci aspettiamo di più, deve interrogarsi su cosa vuole fare della sua carriera. Valuteremo anche la sua posizione, perché ho bisogno di giocatori totalmente coinvolti e pronti a mettersi in discussione al 110%.