Napoli, Conte si tiene il pari: "Avrei firmato per sette punti contro Atalanta, Juve e Roma"

Se le partite di calcio finissero esattamente al novantesimo, il Napoli si troverebbe a +6 sull'Inter. Invece, tra il gol nel recupero di De Vrij nel derby e quello subito da Angelino all'Olimpico, gli azzurri sono ancora a tiro dei nerazzurri dopo l'1-1 contro i giallorossi. "Non sono d'accordo con Mancini che ha detto che la Roma ha avuto tante occasioni, non so che partita abbia visto, forse era distratto - ha commentato Conte a fine partita -. Ci sta pareggiare in casa dei giallorossi e di vedere tutta la soddisfazione loro per aver pareggiato con noi, significa che stiamo facendo qualcosa di importante. Sul gol subito potevamo fare meglio perché hanno fatto lo stesso gol che hanno fatto contro l'Eintracht e la situazione l'avevamo preparata. L'Olimpico è sempre un campo molto difficile in cui giocare, ma c'è l'amaro in bocca per due punti persi nel recupero e senza aver nemmeno penato troppo. Peccato, ma fa parte del percorso di crescita di questi ragazzi".