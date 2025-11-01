Napoli, Conte: "Partita di stampo europeo, ho avuto risposte da squadra vera"

Il Napoli non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro il Como, salvato dal secondo rigore consecutivo parato da Milinkovic-Savic. "La partita si è giocata a livelli molto alti ed intensi - ha commentato Antonio Conte a fine partita -, il Como può recriminare sul rigore ma nel secondo tempo alla fine avremmo meritato qualcosa di più. I lariani sono una realtà del nostro calcio, stanno facendo grandi cose e vanno fatto i complimenti. Anche noi siamo stati bravi a superare le difficoltà che abbiamo avuto anche durante la partita con i problemi di Gilmour e Spinazzola. Le prestazioni di Gutierrez ed Elmas sono state di spessore e mi danno fiducia. Comunque è stata una bella partita da vedere, di stampo europeo con due squadre che non si sono sedute ad aspettare l'avversario. Sono più contento oggi di altre volte in cui abbiamo vinto, ho avuto risposte da squadra vera".