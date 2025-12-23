Logo SportMediaset

Bierhoff: "Fullkrug può essere utile al Milan, non molla mai"

23 Dic 2025 - 18:13

Oliver Bierhoff promuove l'acquisto di Niclas Fullkrug. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan, protagonista della vittoria dello scudetto del 1998/1999, ha parlato dell'arrivo in rossonero del centravanti tedesco: "È una classica prima punta, un centravanti vecchio stile che può essere molto utile in un sistema di gioco che prevede un attaccante centrale che faccia da punto di riferimento". E sui punti forti dell'ex West Ham, risponde così: "La bravura nelle sponde e la presenza in area di rigore. Quando viene cercato con cross dalle fasce, di testa ne prende molte perché ha tempismo e sa anticipare il diretto marcatore. Tecnicamente è bravo e non molla mai".

