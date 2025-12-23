Bierhoff: "Fullkrug può essere utile al Milan, non molla mai"

Oliver Bierhoff promuove l'acquisto di Niclas Fullkrug. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan, protagonista della vittoria dello scudetto del 1998/1999, ha parlato dell'arrivo in rossonero del centravanti tedesco: "È una classica prima punta, un centravanti vecchio stile che può essere molto utile in un sistema di gioco che prevede un attaccante centrale che faccia da punto di riferimento". E sui punti forti dell'ex West Ham, risponde così: "La bravura nelle sponde e la presenza in area di rigore. Quando viene cercato con cross dalle fasce, di testa ne prende molte perché ha tempismo e sa anticipare il diretto marcatore. Tecnicamente è bravo e non molla mai".