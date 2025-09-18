Napoli, Conte: "L'espulsione ha rovinato la partita. Ci resta l'amaro in bocca"

Antonio Conte commenta con amarezza la sconfitta del suo Napoli in casa del City: "Sento parlare di amaro in bocca di McTominay, ma tutti siamo rimasti con l'amaro in bocca. Io non so se fosse giusta l'espulsione di Di Lorenzo (fallo su Haaland, ndr), perché non l'ho rivista, ma certamente ha rovinato la partita. Penso che il City avrebbe trovato difficoltà contro di noi. Già è difficile uscire indenni da qui, se poi rimani anche in 10 diventa impossibile".



"Nei primi 20 minuti ho avuto la sensazione che la partita l'avessimo preparata nel modo giusto, andando a prenderli alti. Mi dispiace, queste sono partite che un'espulsione le rovina e non puoi fare le esatte valutazione. Far partite del genere con il City è già difficile, in 10 contro 11 ancora di più e dopo un po' subentra anche la stanchezza. Al 70' ho fatto 3 sostituzioni, avevano dato tanto. Nel secondo tempo, alla fine Politano doveva fare il quinto ma non lo è. Non dico che si esaltano più i difetti, ma non è un quinto. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma sono contento della voglia che hanno messo i ragazzi ed esco con sensazioni positive". "Però sono contento dell'abnegazione e della voglia dei ragazzi ed esco dalla partita con sensazioni positive, anche sul cammino europeo", ha detto ancora il tecnico.