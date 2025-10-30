Napoli, Halloween party nel giorno libero concesso da Conte

Serata di relax e divertimento per il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri, insieme alle rispettive compagne, hanno approfittato del day off concesso dal tecnico per celebrare in gruppo la festa di Halloween. L'appuntamento per l'ormai tradizionale party di fine ottobre si è tenuto a Santa Lucia. Questo evento rientra nelle indicazioni di Conte che punta a rafforzare il gruppo e la coesione all'interno dello spogliatoio.