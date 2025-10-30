Logo SportMediaset

Calcio
napoli
giorno libero

Napoli, Halloween party nel giorno libero concesso da Conte

Serata libera concessa da Antonio Conte al Napoli: gli azzurri approfittano del day off per un tradizionale party di Halloween a Santa Lucia

di Stefano Fiore
30 Ott 2025 - 09:31
11 foto

Serata di relax e divertimento per il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri, insieme alle rispettive compagne, hanno approfittato del day off concesso dal tecnico per celebrare in gruppo la festa di Halloween. L'appuntamento per l'ormai tradizionale party di fine ottobre si è tenuto a Santa Lucia. Questo evento rientra nelle indicazioni di Conte che punta a rafforzare il gruppo e la coesione all'interno dello spogliatoio.

halloween party
napoli
2025

