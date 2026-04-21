McTominay sempre più cuore azzurro: statua di Maradona in giardino e tifosi in delirio

I nani da giardino sono una delle più classiche decorazioni per gli esterni delle case. Le statue si vedono meno, soprattutto quelle di calciatori. Ci ha pensato Scott McTominay a sdoganarle, acquistandone una che raffigura Diego Maradona. Il centrocampista si è innamorato della statua del Pibe de Oro fuori dagli spogliatoi e prima dell'ingresso sul prato dello stadio che porta il suo nome a tal punto da commissionarne una in bronzo ad altezza naturale per il suo giardino. L'opera si ispira alla statua dell'artista Stefano Ceci, amico e manager di Maradona, che l'ha donata al club dopo la morte del campione argentino nel novembre 2020 ed è stata comprata anche dal suo connazionale e vicino di casa Billy Gilmour.

